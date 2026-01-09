«Я бойцом стал случайно». Хабиб признался, что всегда хотел стать футболистом

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что в глубине души всегда хотел стать футболистом, а не бойцом.

«Я смотрел футбол всю свою жизнь, и этот вид спорта для меня до сих пор на первом месте. В юности мечтал стать футболистом, а бойцом стал случайно, потому что родился и вырос там, где мой отец был тренером. Шучу, я не стал бойцом случайно, но в глубине души футбол всегда был для меня важен», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.