Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт ответил, сколько фанатов смогут присутствовать на турнире UFC в Белом доме

Дана Уайт ответил, сколько фанатов смогут присутствовать на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что лига завершила логистическое планирование турнира, который запланирован на 14 июня в Вашингтоне на территории Белого дома. Ожидается, что билеты не поступят в открытую продажу, однако на мероприятии всё же будут присутствовать зрители. Основная часть публики разместится на Южной лужайке Белого дома, а для остальных фанатов будет организована зона просмотра неподалёку.

«Мы только что завершили обсуждение всех логистических вопросов — от размещения площадки до максимально возможного количества зрителей. Похоже, что на лужайке Белого дома смогут присутствовать около 5 тысяч человек. Это будет Южная лужайка. А через дорогу находится парк — кажется, он называется «Эллипс», — там мы сможем разместить до 85 тысяч зрителей. Будут большие экраны, сцена и музыка в течение всего дня», — сказал Уайт на канале CBS Mornings в YouTube.

Материалы по теме
В лёгком весе UFC полно скандалов. Топовому дивизиону плохо
В лёгком весе UFC полно скандалов. Топовому дивизиону плохо

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android