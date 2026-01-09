Дана Уайт ответил, сколько фанатов смогут присутствовать на турнире UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что лига завершила логистическое планирование турнира, который запланирован на 14 июня в Вашингтоне на территории Белого дома. Ожидается, что билеты не поступят в открытую продажу, однако на мероприятии всё же будут присутствовать зрители. Основная часть публики разместится на Южной лужайке Белого дома, а для остальных фанатов будет организована зона просмотра неподалёку.

«Мы только что завершили обсуждение всех логистических вопросов — от размещения площадки до максимально возможного количества зрителей. Похоже, что на лужайке Белого дома смогут присутствовать около 5 тысяч человек. Это будет Южная лужайка. А через дорогу находится парк — кажется, он называется «Эллипс», — там мы сможем разместить до 85 тысяч зрителей. Будут большие экраны, сцена и музыка в течение всего дня», — сказал Уайт на канале CBS Mornings в YouTube.

Главные новости дня: