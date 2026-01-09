Скидки
Фото: Умар Нурмагомедов и Манел Капе в тренировочном лагере россиянина в Лас-Вегасе

Фото: Умар Нурмагомедов и Манел Капе в тренировочном лагере россиянина в Лас-Вегасе
30-летний российский боец смешанных единоборств и бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов выложил в социальных сетях фотографию из тренировочного лагеря в Perfomance Institute, находящегося в Лас-Вегасе, США.

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

На фото вместе с Умаром находятся боец наилегчайшего дивизиона UFC Манел Капе и представитель промоушена PFL Магомед Магомедов.

Свой следующий поединок Нурмагомедов проведёт с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 25 января.

У Нурмагомедова в профессиональной карьере 19 побед при одном поражении. Его последний бой состоялся в октябре 2025 года, когда он одержал победу над Марио Баутистой. Фигейреду провёл свой последний бой также в октябре 2025 года, победив раздельным решением Монтела Джексона. У бразильца в активе 25 побед, пять поражений и одна ничья.

