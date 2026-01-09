Скидки
Джон Джонс резко высказался о Даниэле Кормье

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях Джон Джонс высказался о своих отношениях с экс-чемпионом организации Даниэлем Кормье. По словам Джонса, он неоднократно пытался наладить контакт с Кормье, однако тот, по его мнению, не был заинтересован в примирении.

«Он вёл себя крайне неприятно. Я много раз пытался пойти на мир, но он дал понять, что хочет оставаться врагами до конца жизни. Мне не понравилось и то, как он общается с людьми вокруг себя — просто командует ими. Он был не самым общительным», — сказал Джонс в интервью Red Corner MMA в социальных сетях.

Кроме того, Джонс вновь затронул тему их спортивного противостояния и наследия в UFC.

«Я знаю одно: я заставил его плакать на глазах у всего мира. Для меня он больше не входит в число величайших бойцов в истории. А мой подопечный Гейбл Стивесон станет трёхкратным чемпионом и превзойдёт всё, чего добился Кормье. Он всегда будет в моей тени», — заявил Джонс.

