Эдди Хирн высказался о будущем Энтони Джошуа после трагической аварии в Нигерии

Промоутер Эдди Хирн высказался о будущем своего именитого подопечного Энтони Джошуа, который в конце декабря 2025-го попал в автомобильную аварию в Нигерии и потерял двух своих друзей-тренеров.

«Я думаю, что, честно говоря, на данном этапе мы определённо воздержимся от комментариев. Просто из уважения к Энтони. Это очевидно после всего, что он пережил из-за трагической потери Сины и Латца.

В данный момент Энтони нужно время. Время и уединение. Мы не будем вести никаких разговоров о карьере, каких-либо переездах, о том, что будет дальше. Это ужасная трагедия, и Энтони нужно побыть одному, физически и эмоционально. И на данный момент нам нечего обсуждать или говорить. Давайте дадим ему время и помолимся за него и, конечно, за все семьи, причастные к этому ужасному инциденту», — приводит слова Хирна talkSPORT.