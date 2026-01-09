Скидки
Дана Уайт ответил, почему Арман Царукян не получил бой за временный титул UFC

Президент UFC Дана Уайт признал, что инцидент с ударом головой со стороны Армана Царукяна сыграл роль в том, что российско-армянский спортсмен не получил бой за временный титул UFC. Напомним, Царукян ударил Дэна Хукера головой в лицо во время стердауна перед их поединком. Бойцов тогда оперативно разняли представители UFC и служба безопасности.

В конце ноября прошлого года стало известно, что за временный титул в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт.

«Этот эпизод повлиял на решение. 100%. В выборе претендентов мы учитываем разные факторы, и поведение бойца также имеет значение», — сказал Уайт в интервью журналисту Робби Фоксу в социальных сетях.

Царукян и Хукер встречались в ноябре прошлого года. Арман победил во втором раунде, применив удушающий приём.

