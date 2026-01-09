Генри Сехудо и Мохаммад Яхья исключены из ростера UFC

38-летний американский боец и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и 31-летний представитель Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммад Яхья были официально исключены из промоушена Даны Уайта.

Сехудо объявил о завершении карьеры после поражения единогласным судейским решением в поединке со своим соотечественником Пэйтоном Талботтом на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Сехудо был двойным чемпионом UFC — в легчайшем и наилегчайшем весах, защитил оба пояса и побеждал целый ряд именитых бойцов. Он также является победителем Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе. В своей карьере одержал 16 побед при шести поражениях.

Яхья провёл в UFC три поединка, каждый из которых проиграл.