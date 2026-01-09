«Могут закрыть рты». Логан Пол объявил о подписании долгосрочного контракта с WWE

30-летний американский ютубер и рестлер Логан Пол, являющийся братом профессионального боксёра Джейка Пола, объявил о том, что подписал долгосрочный контракт с популярным промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE).

«Это произошло в невероятный момент. Я не знаю, что это значит, но я буквально секунду назад подписал свой официальный долгосрочный контракт с WWE… Так что теперь я официально штатный сотрудник. Все, кто критиковал, что я работаю на правах парт-таймера , могут закрыть свои рты. Приятное чувство. Приятно иметь работу.

Так что теперь буду выкладываться на все 100%. Всегда радостно начинать год именно так. Теперь я хочу стать лучшим мужем, отцом и рестлером, каким только смогу быть», — сказал Логан на своём YouTube-канале.

В декабре 2025 года Логан примкнул к группировке The Vision, в которую входит Брон Брейккер, Остин Тиори, Бронсон Рид, а менеджером является Пол Хейман.