Чемпион UFC Алекс Перейра объявил о расставании с Трейси Кортес

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра заявил, что он и Трейси Кортес расстались. Ранее Алекс подтвердил роман с девушкой. Пара показывала совместное фото в новогоднюю ночь. Бразилец поблагодарил фанатов за поддержку, отметив, что расставание с Кортес прошло с взаимным уважением, и пожелал девушке всего наилучшего.

«Спасибо моим фанатам за всю любовь. Хочу сообщить, что, хотя мы с Трейси разделяли прекрасные моменты, мы решили, что для нас обоих будет лучше идти разными путями. Желаю ей только всего наилучшего на её пути», — написал бразильский боец на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Кортес также выступает в UFC.

