«Не ожидал». Приглашавший Макгрегора в подкаст экс-боец UFC раскрыл реакцию и слова Хабиба

Бывший боец UFC Джош Томпсон признался, что экс-чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был расстроен, когда в его подкасте появился ирландец Конор Макгрегор.

«Хабиб очень расстроился, когда я пригласил Макгрегора. Какое-то время он не разговаривал со мной. Он сказал: «Брат, меня реально расстроило, что ты пригласил его». Он не говорил об этом, пока я сам не обратился к нему. Не ожидал, что он будет злиться, но так и было. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю это», — сказал Томпсон на канале в YouTube.

Ранее Хабиб признался, что всегда хотел стать футболистом.

