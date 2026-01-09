Видео: Александр Волкановски готовится к реваншу с Диего Лопесом

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 37-летний австралийский боец македонского происхождения и действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски готовится к реваншу с 31-летним бразильцем Диего Лопесом.

Турнир UFC 325 состоится в ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия. Поединок Волкановски и Лопеса возглавит кард мероприятия.

В первом поединке, который состоялся 12 апреля на UFC 314, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету австралийца 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Лопес, в свою очередь, после поражения от Волкановски победил Жана Силву техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 259, который прошёл 13 сентября.