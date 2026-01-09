«О боже». Джон Джонс рассказал, как стрелял в Чечне с Кадыровым и Чимаевым

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях Джон Джонс поделился впечатлениями от визита в Чечню, где он провёл время вместе с непобеждённым бойцом Хамзатом Чимаевым, а также главой республики Рамзаном Кадыровым и его сыном Адамом.

«О боже, я прекрасно провёл время в Чечне с Хамзатом, Адамом и Рамзаном Кадыровыми. Это были отличные, гостеприимные хозяева. У нас был замечательный ужин, живая музыка, мы немного потанцевали. Мы также немного поразвлекались — много стреляли. Мне даже удалось выстрелить из РПГ и в полной мере прочувствовать чеченское гостеприимство — это было великолепно», — сказал Джонс на YouTube-канале Red Corner MMA.

Материалы по теме Джон Джонс резко высказался о Даниэле Кормье

Джон Джонс стреляет из РПГ в Чечне: