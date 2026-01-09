Джон Джонс раскрыл, какой подарок ему сделали в Чечне

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях Джон Джонс поделился впечатлениями от посещения Чечни, где он был на дне рождения Адама Кадырова – сына главы республики Рамзана Кадырова.

«Мне подарили очень красивые часы, и в целом поездка оставила потрясающие воспоминания. Я, в свою очередь, подарил Адаму красивое бриллиантовое ожерелье. Это было невероятно весело. Прекрасное время», — сказал Джонс на YouTube-канале Red Corner MMA.

В общей сложности на счету Джонса в смешанных единоборствах 28 побед, 11 из которых были добыты нокаутом, и одно поражение.

Джон Джонс показал, как его встретили в Чечне: