«Я всё отдал». Джон Сина фразой на латыни поблагодарил фанатов за 2025 год

48-летний американский киноактёр, а также легендарный рестлер Джон Сина поблагодарил фанатов за 2025 год, в котором Джон завершил свою карьеру на ринге в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

«Жизнь продолжается, и мы движемся вперёд, ведь наступил 2026 год, и я буду с теплотой вспоминать многие моменты из 2025-го. Спасибо всем фанатам, коллегам, критикам и всем остальным по всему миру, кто вложил свой голос в то, чтобы сделать 2025 год годом, который я никогда не забуду. Omnia dedi («Я всё отдал» — лат.). Спасибо за всё», — написал Сина в социальной сети Х.

Последним соперником Джона стал австрийский рестлер Гюнтер, победивший Сину «слиппером».