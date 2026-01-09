Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я всё отдал». Джон Сина фразой на латыни поблагодарил фанатов за 2025 год

«Я всё отдал». Джон Сина фразой на латыни поблагодарил фанатов за 2025 год
Комментарии

48-летний американский киноактёр, а также легендарный рестлер Джон Сина поблагодарил фанатов за 2025 год, в котором Джон завершил свою карьеру на ринге в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

«Жизнь продолжается, и мы движемся вперёд, ведь наступил 2026 год, и я буду с теплотой вспоминать многие моменты из 2025-го. Спасибо всем фанатам, коллегам, критикам и всем остальным по всему миру, кто вложил свой голос в то, чтобы сделать 2025 год годом, который я никогда не забуду. Omnia dedi («Я всё отдал» — лат.). Спасибо за всё», — написал Сина в социальной сети Х.

Последним соперником Джона стал австрийский рестлер Гюнтер, победивший Сину «слиппером».

Материалы по теме
Спасибо за всё, легенда! Джон Сина завершил карьеру в реслинге
Спасибо за всё, легенда! Джон Сина завершил карьеру в реслинге
Материалы по теме
«Спасибо за дом». Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на уход Джона Сины из реслинга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android