Даниэль Кормье: Арман Царукян, возможно, лучший легковес в мире

Даниэль Кормье: Арман Царукян, возможно, лучший легковес в мире
46-летний член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказался о первом номере лёгкого веса Армане Царукяне.

«Этот парень, возможно, лучший легковес в мире. С тех пор как Ислам поднялся [в другой дивизион], он действительно хорош. Он большой, сильный и хорошо физически развит. Чемпион Илия Топурия великолепен. Я думаю, что Илия и Арман — два лучших парня в мире. На мой взгляд, им нужно обязательно когда-нибудь подраться.

Пэдди Пимблетт потрясающий. Джастин Гэтжи потрясающий. У Армана и Илии, похоже, есть что-то общее, и не только в плане мастерства, но и в том, что касается выстраивания интриги и напряжения вокруг них. Я думаю, Арман великолепен. Он хорош. И он также отлично смотрелся против Дэна Хукера», — сказал Кормье на YouTube-канале Red Corner MMA.

