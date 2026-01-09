Скидки
Бокс/ММА

Джон Джонс оценил шансы Хамзата Чимаева в возможных боях с тяжёловесами UFC

Джон Джонс оценил шансы Хамзата Чимаева в возможных боях с тяжёловесами UFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях Джон Джонс рассказал о встрече в Чечне с Хамзатом Чимаевым. По словам Джонса, они несколько раз пересекались раньше, но совместный ужин и совместная тренировка позволили ему ближе познакомиться с Чимаевым.

«Это был самый личный контакт между нами, и я рад, что это случилось. Я увидел его характер и считаю, что он хороший человек. Полагаю, Хамзат может побеждать в любом весе. Он один из лучших бойцов на планете в данный момент. Он достаточно большой, чтобы соревноваться с тяжеловесами», — сказал Джонс на YouTube-канале Red Corner MMA.

Чимаев является чемпионом UFC в средней весовой категории.

Чимаев и Хабиб встретились в Дубае:

