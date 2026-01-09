Скидки
Джонс оценил перспективы Чимаева в возможных боях с Перейрой и Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях Джон Джонс поделился мнением о потенциальном переходе непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева в полутяжёлый дивизион. В настоящий момент Чимаев является чемпионом промоушена в средней весовой категории.

«Было бы любопытно последить за Хамзатом в полутяжёлом весе. Он бы прекрасно выглядел в поединках с такими бойцами, как Алекс Перейра или Магомед Анкалаев», – сказал Джонс на YouTube-канале Red Corner MMA.

В общей сложности на счету Чимаева в смешанных единоборствах к данному моменту 15 побед в 15 поединках.

