Джон Джонс высказался об Исламе Махачеве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс поделился мнением об обладателе титула промоушена в полусреднем дивизионе Исламе Махачеве.

«Ислам определённо один из величайших бойцов всех времён. Он точно входит в число таких парней. Удивился ли я, что он так доминировал в бою с Джеком Делла Маддаленой? Нет, меня это не удивляет. Он особенный атлет. Некоторые ребята просто предназначены для великих дел, и он один из них.

Интересно следить за его карьерой. Думаю, ему ещё предстоит много работы, но он идёт правильным путём и делает всё верно. Он один из тех спортсменов, которыми я очень сильно восхищаюсь», — сказал американский спортсмен на YouTube-канале Red Corner MMA.

