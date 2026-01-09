Пимблетт — о проблемах Топурии: упоминание семьи — это удар ниже пояса

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт отказался от подробных комментариев о судебном процессе чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илии Топурии с его женой Джорджиной Ускатеги.

«Я бы никогда не хотел, чтобы кто-то упоминал мою семью, поэтому я никогда не делаю этого в отношении других. Мы просто так не поступаем. Мы бойцы, мы можем говорить друг о друге всё, что хотим, но упоминание семьи — это удар ниже пояса. Я желаю ему всего наилучшего, приятель. Надеюсь, всё разрешится и он сможет увидеть своего ребёнка», — сказал Пимблетт в интервью для YouTube-канала The MMA Guru.

Ранее спортсмен уже заявлял, что «всё ещё ненавидит Топурию, но никогда не станет трогать его семью».