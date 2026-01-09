Тайсон Фьюри объяснил решение вернуться в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что возвращается в профессиональный бокс не ради денег, а из-за любви к спорту и бойцовскому образу жизни. 37-летний боксёр, дважды проигравший Александру Усику, ранее объявил о завершении карьеры, но теперь подтвердил планы на возобновление выступлений в 2026 году.

«Я выиграл абсолютно всё: от региональных поясов в Англии до суперчемпионских титулов, был боксёром года дважды. Для меня нет ничего, кроме бойцовского ремесла. Я люблю это дело. В этом нет ничего для финансовой выгоды. Я мог бы уйти на пенсию 10 лет назад. Я заработал приличное состояние. Дело не в деньгах, хотя я всегда хочу хорошей сделки, конечно. В основном это любовь к боям и спорту. Мне 37, в этом году будет 38, я старше, чем чёрт знает кто, но я люблю драться. У меня нет других интересов, только драки. Я рождён и воспитан для боёв. Моя судьба — в боях.

И в конце всего этого я буду лупить как сумасшедший и, вероятно, закончу в инвалидном кресле, как и все они. Избитый до смерти, не буду знать, вторник это, среда или декабрь, но это игра, которую я выбрал, это жизнь, которую мы выбрали. Это жизнь, которую я выбрал! Мы не останавливаемся», — приводит слова Тайсона Фьюри издание talkSPORT.

Среди потенциальных соперников Фьюри на возвращении называются действующий чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли, Энтони Джошуа, если восстановится после недавней аварии, и Александр Усик в трилогии. Сам Фьюри уже вернулся к полноценным тренировкам и спаррингам.