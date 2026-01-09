Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Кличко показал спарринг с олимпийцем на фоне разговоров о возможном возвращении

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко опубликовал видео спарринга с участником Олимпийских игр — 2024 Дмитрием Ловчинским.

«Ментально, физически или одновременно, но одна тренировка в день, каждый день, каждый год… Найдите свою рутину и убедитесь, что вы действительно придерживаетесь её. Это выносливость. Буква E в моём методе FACE. Продолжаем боксировать!» — подписал видео Кличко.

Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. За свою карьеру он провёл 29 чемпионских боев (25-4-0, 19 KO) и владел титулом чемпиона мира на протяжении 12 лет.

