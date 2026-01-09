Скидки
Пимблетт — о Царукяне: пусть возвращается в конец очереди

В новом интервью пятого номера рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетта попросили дать комментарий о первом номере лёгкого веса Армане Царукяне. Царукян, по его мнению, не заслужил права на титульный поединок из-за своих прошлых проступков.

«Да пошёл он. Мне надоело, что меня постоянно спрашивают о нём [Царукяне] и что люди о нём говорят. «О, он должен участвовать в этом временном титульном бою». Он не должен, чёрт возьми, бить людей головой на взвешивании, верно? А ещё бить фанатов, когда выходит из зала, и отказываться от титульного боя за день до него. Так что, по-моему, пусть он катится ко всем чертям. И, как сказал Дана [Уайт], пусть возвращается в конец очереди», — заявил Пимблетт в интервью для YouTube-канала The MMA Guru.

