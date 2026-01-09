Скидки
Илия Топурия выиграл первый суд у бывшей жены по вопросу о вывозе дочери из Испании

Илия Топурия выиграл первый суд у бывшей жены по вопросу о вывозе дочери из Испании


Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия выиграл первый судебный процесс у Джорджины Ускатеги. Суд в Мостолесе (Испания) отклонил просьбу бывшей супруги о разрешении вывезти их общую дочь за пределы страны. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации, суд постановил, что Ускатеги не сможет вывезти полуторагодовалую дочь из Испании до тех пор, пока не будет завершён бракоразводный процесс и не будет установлен официальный график встреч для Топурии. Судья отметил, что билеты за границу были приобретены матерью за 12 дней до того, как Топурия опубликовал заявление, спровоцировавшее медийный скандал, что опровергает её заявления о вынужденном отъезде из-за травли в соцсетях.

Также в решении указывается, что Топурия в течение четырёх месяцев не мог видеться с дочерью по инициативе матери, несмотря на его попытки. Параллельно была подана встречная жалоба о возможных правонарушениях в отношении самого бойца, но он пока не вызывался для дачи показаний, и никаких ограничительных мер в отношении него не установлено.


