Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт — о Хукере: он не смог бы оттащить насильника от своей матери

Пимблетт — о Хукере: он не смог бы оттащить насильника от своей матери
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт раскритиковал борьбу новозеландца Дэна Хукера, упомянув доминирующую победу Армана Царукяна над ним на турнире UFC Fight Night 265 в ноябре прошлого года.

«Многие говорят, что Джастин Гэтжи уже старый, но Дэн Хукер всего на два года моложе Джастина. Хукер не смог бы оттащить грёбаного насильника от своей матери», — заявил Пимблетт в интервью для YouTube-канала The MMA Guru.

Пимблетт сразится с Джастином Гэтжи за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 324, который состоится 24 января на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Хукер выйдет на бой всего через неделю после Пимблетта, когда он сразится с Бенуа Сен-Дени в рамках соглавного события турнира UFC 325, который состоится 31 января на Qudos Bank Arena в Сиднее.

Материалы по теме
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android