Пимблетт — о Хукере: он не смог бы оттащить насильника от своей матери

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт раскритиковал борьбу новозеландца Дэна Хукера, упомянув доминирующую победу Армана Царукяна над ним на турнире UFC Fight Night 265 в ноябре прошлого года.

«Многие говорят, что Джастин Гэтжи уже старый, но Дэн Хукер всего на два года моложе Джастина. Хукер не смог бы оттащить грёбаного насильника от своей матери», — заявил Пимблетт в интервью для YouTube-канала The MMA Guru.

Пимблетт сразится с Джастином Гэтжи за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 324, который состоится 24 января на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Хукер выйдет на бой всего через неделю после Пимблетта, когда он сразится с Бенуа Сен-Дени в рамках соглавного события турнира UFC 325, который состоится 31 января на Qudos Bank Arena в Сиднее.