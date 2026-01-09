Топурия может вернуться к защите титула не раньше конца весны/лета 2026 года — СМИ

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия сможет вернуться к защите своего титула не раньше конца весны или лета 2026 года. Об этом сообщает испанское издание Marca со ссылкой на ход судебного процесса по делу о разводе бойца.

Согласно публикации, возвращение Топурии в октагон напрямую зависит от разрешения его личной ситуации. Сегодня стало известно, что он выиграл первый суд у бывшей жены, который запретил вывоз их общей дочери за пределы Испании до окончания бракоразводного процесса и установления графика встреч.

Предполагается, что соперником Топурии в первой защите после возвращения станет победитель боя за временный титул между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом. Этот поединок состоится 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Окончательное решение о дате и сопернике будет зависеть от планов руководства UFC и от того, как быстро чемпион сможет урегулировать все юридические вопросы.