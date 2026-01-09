Временный чемпион WBC Агит Кабайел успешно прошёл взвешивание перед боем в Германии

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе немец курдского происхождения Агит Кабайел и непобеждённый поляк Дамиан Кныба успешно прошли официальную церемонию взвешивания перед боем, который состоится 10 января в Оберхаузене, Германия.

Кабайел показал на весах 109,2 кг, его соперник Кныба — 117 кг. Оба боксёра уложились в лимит супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) и подтвердили готовность к поединку.

Агит Кабайел (26-0, 18 КО) является временным чемпионом WBC и занимает третью строчку в рейтинге претендентов The Ring. В последний раз он выходил на ринг в феврале 2025 года, нокаутировав китайца Чжан Чжилэя. Дамиан Кныба (17-0, 11 КО) занимает 38-ю позицию в рейтинге WBC и ранее никогда не проводил 12-раундовых поединков.

Перед взвешиванием Кабайел заявил, что после этого боя намерен добиваться встречи с абсолютным чемпионом Александром Усиком, отметив, что такой поединок сможет собрать любую арену в Германии и интересен болельщикам по всему миру.