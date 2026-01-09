Скидки
Хукер — Пимблетту: только попадись мне на глаза, и тебе конец

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер отреагировал на комментарий британца Пэдди Пимблетта о его навыках. Хукер опубликовал в социальной сети X видео своей прошлой встречи с Пимблеттом и сопроводил его резкими словами.

«Ничего не сказал, когда мы были лицом к лицу. Я думал, мы друзья, но ты не очень хороший друг, не так ли?» — написал Хукер, добавив в конце «Покойся с миром, Рикки» — отсылку к покончившему с собой другу Пимблетта. В следующем твите он заявил: «Только попадись мне на глаза, и тебе конец, жирная сучка».

Оба бойца находятся в топ-10 рейтинга лёгкого веса UFC: Хукер на шестом месте, а Пимблетт, который 24 января сразится с Джастином Гэтжи за временный титул, занимает пятую строчку.

Пимблетт — о Хукере: он не смог бы оттащить насильника от своей матери
