Биспинг заявил, что Топурия сохранит титул чемпиона UFC до конца 2026 года

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия останется обладателем титула как минимум до конца 2026 года.

«Я не вижу никого, кто мог бы победить Илию Топурию, — ни Пэдди, ни Джастин. Есть еще Арман Царукян, он тёмная лошадка. К концу 2026 года Топурия по-прежнему будет чемпионом. Да, Царукян где-то там есть, но я не думаю, что этот бой состоится так скоро», — заявил Майкл Биспинг в видео для своего YouTube-канала Michael Bisping.

Ранее испанское издание Marca сообщало, что Илия сможет вернуться к защите своего титула не раньше конца весны или лета 2026 года.