Пимблетт — Хукеру: ты опустился на дно, вспомнив моего покончившего с собой друга

Пятый номер UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт ответил на комментарий бойца Дэна Хукера, заявив, что новозеландец перешёл все границы, упомянув в перепалке покончившего с собой друга британца. Конфликт разгорелся после того, как Пимблетт грубо раскритиковал Хукера в последнем интервью.

«Думал, что мы не можем быть друзьями, потому что я выше тебя в рейтинге. Ты взял гипотетическую шутку о том, как плохо ты дерёшься, и ответил, обрушившись с оскорблениями на моего друга, который покончил с собой? Теперь ты опустился на дно, и «только попадись мне на глаза, и тебе конец» меня устраивает, ведь ты полное дерьмо в драках», — написал Пэдди Пимблетт в своём ответном комментарии в социальной сети Х.

Напомним, Пимблетт готовится к бою за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе против Джастина Гэтжи на UFC 324 24 января. Хукер выйдет в октагон неделей позже против Бенуа Сен-Дени в рамках соглавного события турнира UFC 325, который состоится 31 января.