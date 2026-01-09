Скидки
Дауд Шайхаев победил Батисту и стал временным чемпионом ACA в лёгком весе

Российский боец Дауд Шайхаев одержал победу над бразильцем Хердесоном Батистой единогласным решением судей в соглавном событии на турнире ACA 198 и завоевал временный титул чемпиона организации в лёгком весе. Этот поединок стал третьим в их трилогии, и теперь счёт в противостоянии 2-1 в пользу Шайхаева.

По информации источников, следующим соперником Шайхаева за пояс неоспоримого чемпиона может стать действующий чемпион ACA в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов.

Турнир ACA 198 проходит в Грозном. Напомним, вчера на взвешивании пять бойцов не смогли уложиться в лимит своих весовых категорий, в результате чего три поединка были отменены.

