Ислам Омаров защитил титул чемпиона ACA, удушив Алихана Сулейманова в первом раунде

Чемпион ACA в полулёгком весе Ислам Омаров успешно защитил свой титул в реванше против Алихана Сулейманова, одержав победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Бой прошёл в рамках турнира ACA 198 в Грозном.

Эта победа позволила Исламу Омарову сохранить свой профессиональный рекорд (17-0) и оформить третью успешную защиту чемпионского пояса. Для Сулейманова это стало вторым поражением подряд от Омарова — в их первом бою в 2024 году он также проиграл.

После боя Алихан Сулейманов снял перчатки, намекнув на возможное завершение карьеры, но позже в интервью допустил, что может продолжить выступления.