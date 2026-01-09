Скидки
ACA 198: результаты боёв, кто победил

Результаты всех боёв турнира ACA 198
Во Дворце волейбола им. У. М. Ахтаева в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 198, где в главном бою встречались два россиянина — Ислам Омаров и Алихан Сулейманов. Бой завершился победой Омарова удушающим приёмом в первом раунде.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 198

  • Ислам Омаров победил Алихана Сулейманова удушающим приёмом (раунд 1, 3:14) и защитил титул в полулёгком весе.
  • Дауд Шайхаев победил Хердесона Батисту единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47) и стал временным чемпионом в лёгком весе.
  • Сулим Баталов победил Асылжана Бакытжанулы нокаутом (раунд 1, 2:04).
  • Томаш Дэк победил Расула Албасханова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Кайрат Ахметов победил Мансура Хатуева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
  • Халид Сатуев победил Николая Алексахина большинством судейских голосов (29-29, 30-27, 29-27).
  • Юсуп-Хаджи Зубариев победил Карлоса Спартаса единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27).
  • Арби Агуев победил Манаса Имарова техническим нокаутом (раунд 1, 0:57).
  • Фуркат Комилов победил Имама Витаханова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Чермен Гобаев победил Мурада Каламова единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
  • Шамиль Бораев победил Камала Мамедова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
  • Валерий Дашкевич победил Ахмеда Магомедова единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
  • Рамзан Сулейманов победил Холмурода Нурматова удушающим приёмом (раунд 2, 0:58).
