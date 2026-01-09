Результаты всех боёв турнира ACA 198
Во Дворце волейбола им. У. М. Ахтаева в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 198, где в главном бою встречались два россиянина — Ислам Омаров и Алихан Сулейманов. Бой завершился победой Омарова удушающим приёмом в первом раунде.
Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.
Результаты турнира ACA 198
- Ислам Омаров победил Алихана Сулейманова удушающим приёмом (раунд 1, 3:14) и защитил титул в полулёгком весе.
- Дауд Шайхаев победил Хердесона Батисту единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47) и стал временным чемпионом в лёгком весе.
- Сулим Баталов победил Асылжана Бакытжанулы нокаутом (раунд 1, 2:04).
- Томаш Дэк победил Расула Албасханова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Кайрат Ахметов победил Мансура Хатуева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
- Халид Сатуев победил Николая Алексахина большинством судейских голосов (29-29, 30-27, 29-27).
- Юсуп-Хаджи Зубариев победил Карлоса Спартаса единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27).
- Арби Агуев победил Манаса Имарова техническим нокаутом (раунд 1, 0:57).
- Фуркат Комилов победил Имама Витаханова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Чермен Гобаев победил Мурада Каламова единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
- Шамиль Бораев победил Камала Мамедова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
- Валерий Дашкевич победил Ахмеда Магомедова единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
- Рамзан Сулейманов победил Холмурода Нурматова удушающим приёмом (раунд 2, 0:58).
