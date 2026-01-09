Результаты всех боёв турнира ACA 198

Во Дворце волейбола им. У. М. Ахтаева в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 198, где в главном бою встречались два россиянина — Ислам Омаров и Алихан Сулейманов. Бой завершился победой Омарова удушающим приёмом в первом раунде.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 198

Ислам Омаров победил Алихана Сулейманова удушающим приёмом (раунд 1, 3:14) и защитил титул в полулёгком весе.

Дауд Шайхаев победил Хердесона Батисту единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47) и стал временным чемпионом в лёгком весе.

Сулим Баталов победил Асылжана Бакытжанулы нокаутом (раунд 1, 2:04).

Томаш Дэк победил Расула Албасханова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Кайрат Ахметов победил Мансура Хатуева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Халид Сатуев победил Николая Алексахина большинством судейских голосов (29-29, 30-27, 29-27).

Юсуп-Хаджи Зубариев победил Карлоса Спартаса единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27).

Арби Агуев победил Манаса Имарова техническим нокаутом (раунд 1, 0:57).

Фуркат Комилов победил Имама Витаханова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Чермен Гобаев победил Мурада Каламова единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Шамиль Бораев победил Камала Мамедова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Валерий Дашкевич победил Ахмеда Магомедова единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Рамзан Сулейманов победил Холмурода Нурматова удушающим приёмом (раунд 2, 0:58).