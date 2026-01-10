Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Гэтжи: если мы не выиграем у Пимблетта, мы не продолжим

Тренер Гэтжи: если мы не выиграем у Пимблетта, мы не продолжим
Комментарии

Тревор Уитман, тренер бойца MMA Джастина Гэтжи, заявил, что бой за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе против Пэдди Пимблетта на UFC 324 может стать последним в карьере 37-летнего американца в случае поражения.

«Это наш последний забег. Если мы не выиграем этот бой, мы не продолжим. Мы не собираемся выходить и быть привратниками, рассматривать денежные бои и всё такое», — приводит слова тренера издание MMA Fighting.

При этом Уитман уточнил, что команда не настраивается на «прощальный бой», так как такой подход снижает шансы на победу.

«Когда дело доходит до прощальных боёв, я думаю, что любой, кто выходит на такой бой, выиграет один раз из десяти, потому что ты уже опускаешь руки. Он не опускает», — добавил тренер.

Гэтжи и Пимблетт встретятся 24 января в главном бою турнира, чтобы определить временного чемпиона, пока действующий обладатель пояса Илия Топурия решает личные вопросы.

Сейчас читают:
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января
С места в карьер! Гэтжи — Пимблетт, Волкановски — Лопес и другие вывески января
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android