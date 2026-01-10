Тренер Гэтжи: если мы не выиграем у Пимблетта, мы не продолжим

Тревор Уитман, тренер бойца MMA Джастина Гэтжи, заявил, что бой за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе против Пэдди Пимблетта на UFC 324 может стать последним в карьере 37-летнего американца в случае поражения.

«Это наш последний забег. Если мы не выиграем этот бой, мы не продолжим. Мы не собираемся выходить и быть привратниками, рассматривать денежные бои и всё такое», — приводит слова тренера издание MMA Fighting.

При этом Уитман уточнил, что команда не настраивается на «прощальный бой», так как такой подход снижает шансы на победу.

«Когда дело доходит до прощальных боёв, я думаю, что любой, кто выходит на такой бой, выиграет один раз из десяти, потому что ты уже опускаешь руки. Он не опускает», — добавил тренер.

Гэтжи и Пимблетт встретятся 24 января в главном бою турнира, чтобы определить временного чемпиона, пока действующий обладатель пояса Илия Топурия решает личные вопросы.