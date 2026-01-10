Tapology в шутку пообещал расследовать первые бои Хабиба Нурмагомедова

Популярный статистический портал Tapology в шутливом тоне ответил на претензии пользователя, который привёл таблицу с первыми 16-ю поединками в карьере Хабиба Нурмагомедова (2008-2011 годы), обратив внимание на то, что многие его соперники на старте карьеры имели нулевые или отрицательные рекорды.

«Почему бы вам не перестать выставлять себя в смешном свете с Майклом Моралесом и не исследовать первые 16 боёв Хабиба Нурмагомедова?», — спросил пользователь в социальной сети Х.

В ответ официальный аккаунт Tapology написал: «Хорошая идея. Мы отправим нашу команду в Агвали, Дагестан, и начнём задавать серьёзные вопросы о том, кто разрешил в августе 2009 года провести бой между Хабибом с результатом 4-0 и Эльдаром Эльдаровым с результатом 1-0. Потому что это чушь номер один. Мы оперативно сообщим о результатах».

Ответ отсылает к фразе самого Хабиба Нурмагомедова «Number one bullshit», что дословно переводится как «Чушь номер один». На самом деле, подобная практика — встречаться с менее опытными соперниками на ранних этапах карьеры — является обычной для многих начинающих бойцов по всему миру.