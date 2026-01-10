Скидки
Арман Царукян рассказал, что сказали ему в UFC, отказав в бое за пояс

Арман Царукян рассказал, что сказали ему в UFC, отказав в бое за пояс
Армяно-российский профессиональный боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе в UFC, рассказал, почему в организации отказались дать ему бой за пояс.

«Я должен был драться за титул, но потом в UFC прямо сказали мне: не можем поставить тебя на первый кард в сделке с Paramount, потому что ты слишком опасен. Мол, могу случайно ударить кого-то головой, отказаться от боя или даже задеть фаната. Сказали: придётся подождать», — сказал Арман в подкасте блогера Адина Росса.

Напомним, Царукян должен был драться в начале прошлого года за пояс с Махачевым, однако снялся с боя из-за травмы.

Царукян показал нового спарринг-партнёра

