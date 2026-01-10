Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян рассказал, почему снялся с чемпионского боя против Ислама Махачева

Арман Царукян рассказал, почему снялся с чемпионского боя против Ислама Махачева
Комментарии

Армяно-российский профессиональный боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе в UFC, в подкасте блогера Адина Росса рассказал, почему снялся с боя против Ислама Махачева за пояс чемпиона в лёгком весе в 2025 году.

Боец сообщил, что был готов выходить в октагон, однако почувствовал боль и после прохождения МРТ у него была выявлена грыжа поясничного отдела позвоночника. По словам бойца, если грыжа вдруг проявится снова, ему может потребоваться хирургическая операция.

Напомним, бой Царукяна и Махачева должен был состояться вначале прошлого года, в итоге вместо Армана на поединок вышел бразилец Ренато Мойкано и проиграл в первом раунде.

Царукян показал нового спарринг-партнёра

Материалы по теме
Махачев, Двалишвили или неожиданный герой? Лучшие сабмишены 2025 года
Махачев, Двалишвили или неожиданный герой? Лучшие сабмишены 2025 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android