Арман Царукян рассказал, почему снялся с чемпионского боя против Ислама Махачева

Армяно-российский профессиональный боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе в UFC, в подкасте блогера Адина Росса рассказал, почему снялся с боя против Ислама Махачева за пояс чемпиона в лёгком весе в 2025 году.

Боец сообщил, что был готов выходить в октагон, однако почувствовал боль и после прохождения МРТ у него была выявлена грыжа поясничного отдела позвоночника. По словам бойца, если грыжа вдруг проявится снова, ему может потребоваться хирургическая операция.

Напомним, бой Царукяна и Махачева должен был состояться вначале прошлого года, в итоге вместо Армана на поединок вышел бразилец Ренато Мойкано и проиграл в первом раунде.

