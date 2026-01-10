Арман Царукян оценил шансы Топурии в потенциальном бою с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70,3 кг) Арман Царукян высказался о потенциальном поединке действующего чемпиона дивизиона грузина Илии Топурии с обладателем титула в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Топурия и Ислам… У Топурии нет шансов. Ты считаешь, что Топурия может победить Ислама? Бро, ты ничего не понимаешь в MMA», — сказал Царукян в разговоре с блогером MMA Guru на стриме Эдина Росса.

Ранее в интервью Царукян рассказал, почему снялся с чемпионского боя против Ислама Махачева на турнире UFC 311.

