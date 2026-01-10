Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шавкат Рахмонов показал, как готовится к следующему бою в UFC

Шавкат Рахмонов показал, как готовится к следующему бою в UFC
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) казахстанец Шавкат Рахмонов продемонстрировал свою тренировку в рамках подготовки к следующему поединку.

Шавкату Рахмонову 31 год. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед.

Ранее бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена заявил о готовности сразиться с Рахмоновым.

Материалы по теме
Делла Маддалена заявил, что хочет победить Рахмонова ради реванша с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android