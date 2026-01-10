Шавкат Рахмонов показал, как готовится к следующему бою в UFC

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) казахстанец Шавкат Рахмонов продемонстрировал свою тренировку в рамках подготовки к следующему поединку.

Шавкату Рахмонову 31 год. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед.

Ранее бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена заявил о готовности сразиться с Рахмоновым.