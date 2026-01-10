Мясников назвал три боя, которые Пётр Ян может провести в 2026 году

Российский боец смешанного стиля Валерий Мясников высказался о карьерных перспективах чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Петра Яна.

«Прошедший год для Яна выдался очень крутым! Он вышел на сумасшедшую победную серию и одолел доминирующего чемпиона. Теперь самое время самому закрепиться в этом статусе. На мой взгляд, у Петра есть все шансы, чтобы стать монополистом в этом весе. Если Ян будет в такой же форме, как в своём крайнем бою, то он может победить любого. Думаю, в этом году он может провести три боя: трилогия с Двалишвили, реванш с О’Мэлли и бой с Умаром Нурмагомедовым. Считаю, что при идеальном раскладе Пётр способен даже стать первым номером рейтинга Р4Р UFС», – сказал Мясников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.