Бадаев рассказал, с кем нужно подраться Волкову, чтобы избежать простоя

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался относительно перспектив российского тяжеловеса UFC Александра Волкова.

«Думаю, Волкову не стоит простаивать. Нужно драться, быть в обойме, зарабатывать. Да, каждый бой — риск. Но простои ещё никому не шли на пользу. Поэтому есть тот же Вальдо Кортес-Акоста, который набрал обороты. С ним можно было побиться. Волкову нужно быть активным. Есть ещё реванш с Сергеем Павловичем. Хотя он не имеет какого-то смысла. Да, Павлович Кортес-Акосту побеждал, но Волков с ним ещё не дрался. Вот можно было бы провести бой Волков против Кортес-Акосты, чтобы избежать простоя. А так, Александр заслуженный претендент, но ожидание титульного боя может затянуться», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.