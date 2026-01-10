Алекс Перейра показал спарринг с девушкой

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра продолжает поддерживать форму в преддверии анонса следующего поединка.

Бразильский боец опубликовал видео спарринга с девушкой.

Алексу Перейре 38 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2021-го выступает в UFC. В 2022 году стал чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг), в 2023-м – чемпионом в полутяжёлом весе, в 2025-м – двукратным чемпионом в полутяжёлом весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

