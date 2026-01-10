Скидки
Менеджер Перейры: Волков и Ган должны сразиться за временный титул UFC в тяжёлом весе

Эд Соарес, менеджер чемпиона UFC в двух весовых категориях бразильца Алекса Перейры, считает, что россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган должны сразиться за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг), пока действующий обладатель титула британец Том Аспиналл восстанавливается после травмы глаза.

«Это должен быть бой за временный титул с участием Сириля Гана. Его соперником нужно назначить Александра Волкова, который победил Гана в первом бою», — приводит слова Соареса издание Sherdog.

Напомним, Волков и Ган уже встречались в клетке. Поединок бойцов состоялся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года и завершился победой француза раздельным судейским решением.

Комментарии
