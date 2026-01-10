Менеджер Перейры: бой с Чимаевым не имеет смысла

Эд Соарес, менеджер чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекса Перейры, высказался о потенциальном поединке бразильца с действующим обладателем титула в среднем дивизионе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым.

«Бой с Чимаевым? Что вы имеете в виду? Чимаев только что выиграл титул в среднем весе и даже не защищал его. Посмотрите, чего добился Алекс за последние годы. Этот бой не имеет смысла», — приводит слова Соареса sherdog.com.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.