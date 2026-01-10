Тренер Гэтжи: Царукян заслуживает бой за титул UFC в лёгком весе больше всех

Тревор Уиттман, тренер бывшего претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гэтжи, высказался о претендентской гонке в дивизионе.

«Все мы знаем, насколько всё нестабильно в индустрии. Я и вправду считаю, что Царукян больше всех заслуживает бой за титул. Но кто знает, что происходит за кулисами? Я также считаю, что титульный поединок это не услуга для Джастина. Он заслужил его своими боями», — приводит слова Уиттмана ESPN.

Напомним, 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Гэтжи сразится за временный титул UFC в лёгком весе с британцем Пэдди Пимблеттом.

Материалы по теме Царукян иронично отреагировал на поражение Пимблетта в схватке по грэпплингу

Царукян показал нового спарринг-партнёра: