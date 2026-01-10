Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Гэтжи: Царукян заслуживает бой за титул UFC в лёгком весе больше всех

Тренер Гэтжи: Царукян заслуживает бой за титул UFC в лёгком весе больше всех
Комментарии

Тревор Уиттман, тренер бывшего претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гэтжи, высказался о претендентской гонке в дивизионе.

«Все мы знаем, насколько всё нестабильно в индустрии. Я и вправду считаю, что Царукян больше всех заслуживает бой за титул. Но кто знает, что происходит за кулисами? Я также считаю, что титульный поединок это не услуга для Джастина. Он заслужил его своими боями», — приводит слова Уиттмана ESPN.

Напомним, 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Гэтжи сразится за временный титул UFC в лёгком весе с британцем Пэдди Пимблеттом.

Материалы по теме
Царукян иронично отреагировал на поражение Пимблетта в схватке по грэпплингу

Царукян показал нового спарринг-партнёра:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android