Экс-чемпион UFC: никто не побьёт Махачева в ближайшее время

Комментарии

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что действующий обладатель титула в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев не лишится его в наступившем году.

«Чемпион к концу 2026 года? Ислам Махачев. Не думаю, что кто-то сможет побить его в ближайшее время. Даже несмотря на то что полусредний дивизион самый жёсткий. Можно 20 минут перечислять претендентов и объяснять, почему именно этот парень побьёт Ислама. Здесь много сильных бойцов, но я поставлю на Махачева», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Комментарии
