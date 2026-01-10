Скидки
Бокс/ММА Новости

Вальтер Уокер выступит на турнире UFC в марте, есть соперник — MMA Fighting

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер выступит на турнире организации, который состоится 29 марта в Сиэтле (США), сообщает издание MMA Fighting.

Соперником Уокера станет польский ветеран Марчин Тыбура.

Марчину Тыбуре 40 лет. Поляк дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и девять поражений.

Вальтеру Уокеру 27 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся на UFС 321 в октябре, Уокер победил болевым приёмом британца Луи Сазерленда.

