Российский боксёр — о Гассиеве: бой с Пулевым нельзя считать настоящей проверкой

Российский боксёр-профессионал Тигран Узлян считает, что регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе соотечественник Мурат Гассиев ещё не встречался с серьёзной оппозицией в дивизионе.

«У Мурата уже давно не было настоящей проверки в ринге. Мы хорошо знаем друг друга с Муратом, но я не считаю, что бой с Кубратом Пулевым можно считать настоящий проверкой. Человеку почти 45 лет, у него простой в ринге. Да, мы можем сказать, что тяжи раскрываются после 30 лет, но в 45 лет становился чемпионом только уникальный Джордж Форман, а Пулев далеко от него, потому что это откровенный пенсионер», — приводит слова Узляна издание Allboxing.ru.