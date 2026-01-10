Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдуард Вартанян перенёс операцию, его бой на ACA 200 может быть отложен

Эдуард Вартанян перенёс операцию, его бой на ACA 200 может быть отложен
Комментарии

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян сообщил, что перенёс операцию и намерен отложить третий поединок с соотечественником Али Баговым, запланированный на турнире ACA 200 в феврале.

«Друзья, всех приветствую! К сожалению, вынужден поделиться не самой приятной новостью. В результате приступа почечной колики мне пришлось перенести операцию по удалению камней из почек. Сейчас установлен стент, и в течение месяца я не смогу тренироваться в полную силу.

Фото: из личного архива Эдуарда Вартаняна

Прошу лигу ACA перенести мой бой на март или апрель. Я набрал отличную форму, горю желанием выйти в клетку и порадовать вас по-настоящему ярким, жёстким и бескомпромиссным противостоянием», — написал Вартанян в социальных сетях.

Материалы по теме
Эдуард Вартанян подписал контракт с ACA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android