Эдуард Вартанян перенёс операцию, его бой на ACA 200 может быть отложен

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян сообщил, что перенёс операцию и намерен отложить третий поединок с соотечественником Али Баговым, запланированный на турнире ACA 200 в феврале.

«Друзья, всех приветствую! К сожалению, вынужден поделиться не самой приятной новостью. В результате приступа почечной колики мне пришлось перенести операцию по удалению камней из почек. Сейчас установлен стент, и в течение месяца я не смогу тренироваться в полную силу.

Фото: из личного архива Эдуарда Вартаняна

Прошу лигу ACA перенести мой бой на март или апрель. Я набрал отличную форму, горю желанием выйти в клетку и порадовать вас по-настоящему ярким, жёстким и бескомпромиссным противостоянием», — написал Вартанян в социальных сетях.