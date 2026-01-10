Скидки
Арман Царукян назвал трёх любимых действующих бойцов UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян назвал трёх любимых действующих бойцов UFC.

«Мне нравятся Пётр Ян, Хамзат и третий… Ислам», — сказал Царукян на стриме блогера Эдина Росса.

Напомним, Чимаев победил дю Плесси единогласным судейским решением на UFC 319 в августе, завоевав титул в среднем весе (до 84 кг). Махачев на UFC 322 в ноябре отобрал титул в полусреднем весе (до 77 кг) у Делла Маддалены. Ян на UFC 323 в декабре отобрал титул в легчайшем весе (до 61 кг) у Двалишвили.

Ранее Царукян оценил шансы Топурии в потенциальном бою с Махачевым.

