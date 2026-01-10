Хукер — о трэш-токе Пимблетта: я бы никогда не допустил такого неуважения

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер раскритиковал трэш-ток британца Пэдди Пимблетта, ранее высмеявшего его возраст шуткой про маму.

«Шутка» о том, что мою мать подвергли насилию. Я бы никогда не допустил такого неуважения», — написал Хукер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Пимблетт сразится за временный титул UFC в лёгком весе с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Арман Царукян иронично отреагировал на поражение Пимблетта в схватке по грэпплингу.

